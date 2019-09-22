В московских аэропортах отменены и задержаны около 50 рейсов

Почти 50 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах в ночь на воскресенье, 22 сентября.Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс-Расписания».

Так, по состоянию на 01:25 мск во Внуково задерживаются 7 рейсов, еще два отменены. В Домодедово 19 задержаны и 12 отменены. В Шереметьево задержаны шесть рейсов. Изменений в расписаниях Жуковского нет.

Причины задержек не уточняются.

17 августа Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса.