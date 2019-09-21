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В посольстве сообщили о 22 пострадавших в Турции россиянах

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Фото: facebook.com/Посольство России в Анкаре
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Посольство России в Турции уточнило данные о россиянах, пострадавших в результате ДТП в провинции Анталья. Согласно сообщению дипмиссии, опубликованному в Facebook, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 22 гражданина России.

По данным посольства, семь человек отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт, после чего они вылетели в Россию. Еще 15 пострадавших были доставлены в различные медучреждения Антальи. На данный момент в больницах остаются восемь россиян, угрозы их жизням нет.

Между тем в генконсульстве России в Анталье ранее сообщили о 15 пострадавших туристах из России. По его информации, всего в автобусе находились 22 гражданина РФ.

Авария произошла в субботу, 21 сентября, неподалеку от города Аксу. Автобус с россиянами перевернулся по пути в аэропорт.

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