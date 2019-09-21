Прямой эфир

В Турции перевернулся автобус с россиянами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристической автобус, направлявшийся с группой россиян в аэропорт, попал в аварию в турецкой провинции Анталья в субботу, 21 сентября. Как сообщили в генконсульстве России в Анталье, в результате ДТП пострадали 15 граждан РФ.

Семь человек отказались от госпитализации, восемь приняли решение остаться в медучреждении. «Ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», — заявил представитель дипмиссии в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что всего в транспортном средстве находились 22 россиянина. В Генконсульстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

Изначально об аварии сообщил телеканал CNN Turk. По его данным, в автобусе ехали 16 человек, 14 россиян получили травмы.

Телеканал РЕН ТВ уже опубликовал кадры с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Получившие ожоги в Турции дети доставлены на Урал
Российских детей облили горящим маслом в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019