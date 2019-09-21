В Турции перевернулся автобус с россиянами

Туристической автобус, направлявшийся с группой россиян в аэропорт, попал в аварию в турецкой провинции Анталья в субботу, 21 сентября. Как сообщили в генконсульстве России в Анталье, в результате ДТП пострадали 15 граждан РФ.

Семь человек отказались от госпитализации, восемь приняли решение остаться в медучреждении. «Ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», — заявил представитель дипмиссии в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что всего в транспортном средстве находились 22 россиянина. В Генконсульстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

Изначально об аварии сообщил телеканал CNN Turk. По его данным, в автобусе ехали 16 человек, 14 россиян получили травмы.

Телеканал РЕН ТВ уже опубликовал кадры с места происшествия.