В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

Командование 201-й российской военной базы, расположенной в Таджикистане, проводит проверку по факту нападения и получения травм двумя российскими военнослужащими-контрактниками. Об этом в субботу, 21 сентября, рассказали «РИА Новости» в пресс-центре Центрального военного округа.

«По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя», — отметили они.

Уточняется, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Ранее 21 сентября сообщалось, что двое россиян, которые являются военнослужащими 201-й военной базы РФ в Таджикистане, получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. По данным МВД страны, в момент происшествия контрактники находились в городе Бохтар по личным делам. Нападавший нанес им несколько ножевых ранений. Отмечается, что он стоит на учете в психиатрическом диспансере.

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в 2012 году соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.