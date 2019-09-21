15 россиян пострадали в результате ДТП в Турции

15 туристов из России пострадали в результате произошедшего в Турции ДТП с участием автобуса. Об этом в субботу, 21 сентября, ТАСС сообщили в генконсульстве России в Анталье.

Авария произошла около 6:00 по местному времени (совпадает с московским) неподалеку от города Аксу (провинция Анталья). Автобус с россиянами направлялся в аэропорт.

«15 россиян получили ранения. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», — отметили в генконсульстве.

Ранее об аварии сообщил телеканал CNN Turk. По информации телеканала, автобус с россиянами перевернулся.

17 сентября советник консульского департамента МИД России Антон Скворцов сообщил, что во время отдыха в Турции с начала мая погибли 88 граждан РФ. По его словам, зачастую причиной тому становится их неосторожность. В частности, они нередко попадают в ДТП из-за отличия местных правил дорожного движения от российских.