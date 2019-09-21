В Нижневартовске задержали троих подозреваемых в терроризме

Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации задержали в Нижневартовске троих подозреваемых в преступлениях террористической направленности. Арестованные — участники действующей ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Среди изъятого в ходе обысков — экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, боеприпасы. При личном досмотре у одного из подозреваемых обнаружено наркотическое вещество и пистолет с патронами. По данному факту возбуждены уголовные дела.