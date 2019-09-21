Получивших ожоги в Турции детей доставили в Екатеринбург

Двоих детей из России, получивших серьезные ожоги в результате инцидента, произошедшего в одном из отелей Турции, доставили в Екатеринбург. У мальчиков 3,5 и 10 лет зафиксированы ожоги 27 и 16% тела.

Инцидент произошел накануне в отеле Club Paradiso в курортном поселке Кестель во время кулинарного шоу. Всего пострадали восемь человек, их облили кипящим маслом.