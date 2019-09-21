Девять человек погибли в ДТП с участием маршрутки под Одессой

В Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная маршрутка и грузовик. По предварительной информации, погибли девять человек, четверо получили травмы, их отвезли в больницу. Маршрутка следовала в Одессу, грузовик возвращался из областного центра. ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.