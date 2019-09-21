В московском метро восстановили движение поездов после ЧП на «Южной»

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено движение поездов, сообщается в Twitter столичной подземки.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно в соответствии с графиком», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 21 сентября.

Ранее в субботу движение на участке серой ветки от станции «Нагорная» до «Пражской» ограничивали в связи с падением человека на рельсы на станции «Южная». В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.

Аналогичный инцидент произошел в московском метро 11 сентября на красной ветке. На станции «Университет» на рельсы упал пассажир, из-за чего движение поездов было приостановлено от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» в сторону центра.