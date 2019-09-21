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Пилот «Феррари» Леклер победил в квалификации Гран-при Сингапура

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Фото: Global Look Press/Lapresse/Photo4
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию во время 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщается в Twitter первенства.

21-летний гонщик проехал лучший круг за 1 минуту 36,217 секунды, за ним следуют Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+0,191 секунды) и еще один пилот «Феррари» Себастьян Феттель (+0,220 секунды).

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо» не вышел во второй сегмент — он занял лишь 16-е место. Пьер Гасли, являющийся его партнером по команде, расположился на три строчки выше.

Леклера завоевал уже третий подряд поул-позишн. До этого он одержал победу в квалификации на этапах «Формулы-1» в Италии и Бельгии.

Гонка Гран-при Сингапура состоится 22 сентября.

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