Пилот «Феррари» Леклер победил в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию во время 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщается в Twitter первенства.

Full report from a barnstorming qualifying session in Singapore, where @Charles_Leclerc's impressive run continued 🚀#F1 #SingaporeGP https://t.co/RgsOR7Qz7B — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

21-летний гонщик проехал лучший круг за 1 минуту 36,217 секунды, за ним следуют Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+0,191 секунды) и еще один пилот «Феррари» Себастьян Феттель (+0,220 секунды).

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо» не вышел во второй сегмент — он занял лишь 16-е место. Пьер Гасли, являющийся его партнером по команде, расположился на три строчки выше.

Леклера завоевал уже третий подряд поул-позишн. До этого он одержал победу в квалификации на этапах «Формулы-1» в Италии и Бельгии.

Гонка Гран-при Сингапура состоится 22 сентября.