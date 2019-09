Пилот «Феррари» Леклер победил в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию во время 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщается в Twitter первенства.

Full report from a barnstorming qualifying session in Singapore, where @Charles_Leclerc's impressive run continued 🚀#F1 #SingaporeGP https://t.co/RgsOR7Qz7B