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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

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Украинская делегация отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Как написал депутат на своей странице в Facebook, у Украины нет «другой возможности реагирования» организацией собственных принципов. Он добавил, что большинство фракций украинского парламента приветствовали консультации по «возвращению доверия к ПАСЕ» с другими членами Совета Европы.

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Впрочем, позже депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко указал, что Украина все же отправит делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ, но в старом составе. На своей странице в Facebook депутат объяснил, что Киев не заявляет на сессию 30 сентября новый состав делегации, поскольку «не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ».

«Но часть делегации все-таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ», — подчеркнул Гончаренко.

20 июля украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии. Он напомнил, что за возвращение России права голоса в органиации проголосовали восемь немецких депутатов.

25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили делегации ряда стран, однако на следующий день эти полномочия были полностью восстановлены.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.

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