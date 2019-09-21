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Переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком под Одессой

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Фото: youtube.com/Полиция Одессы
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Переполненная людьми маршрутка и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе Одесской области. По предварительным данным, жертвами ДТП стали девять человек, еще двое получили ранения.

«Точное количество пострадавших устанавливается», — говорится на сайте областной полиции в субботу, 21 сентября.

Отмечается, что авария произошла между селами Новая Долина и Прилиманское. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

11 августа сообщалось, что на Украине в дорожной аварии погибла балерина Светлана Исакова. Артистка возвращалась с супругом из отпуска, проведенного в Италии. По дороге из Борисполя в Харьков маршрутка, в которой находилась пара, попала в ДТП. Исакова умерла в полтавской больнице от полученных травм.

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