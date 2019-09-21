Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке

Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.

Соколовская подчеркнула, что Москва после решения суда ЕС по газопроводу Opal «клянчит» у Киева новый контракт.

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — сказала в ответ на это Скабеева.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, о котором упоминала Соколовская, начался в 2009 году, когда Евросоюз принял третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для Opal исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания сократила транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.