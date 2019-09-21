В Москве прошел спортивный праздник для детей с особенностями развития

На стадионе «Сокол» в Москве в субботу, 21 сентября, состоялся спортивный праздник для детей с особенностями развития «Молодой атлет». Мероприятие проводилось Специальной Олимпиадой России совместно с департаментом образования и науки города, а также компанией MetLife.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, на празднике были организованы спортивные квесты, мастер-классы Специальной Олимпиады, концерт девичьего квартета Combat Cars и выступления московской чирлидерской команды. Отмечается, что для юных участников торжества также была развернута полевая кухня.

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер отметила важность того, что семьи, воспитывающие детей с особенностями интеллектуального развития, должны чувствовать поддержку.

«Для меня крайне важно сделать движение Специальной Олимпиады России узнаваемым для того, чтобы семьи, преподаватели интернатов и детских домов, где живут дети и взрослые с проблемами интеллектуального развития, понимали, куда им идти. Что у них есть возможность социализации через занятия спортом. Такие дети и взрослые могут и должны быть частью этого огромного мира и нашего общества, и все наши мероприятия направлены на то, чтобы им в этом помочь», — подчеркнула она.

Слуцкер добавила, что программа «Молодой атлет» была разработана ведущими специалистами, работающими с детьми с особенностями интеллектуального развития. Она помогает таким детям социализироваться и адаптироваться к жизни.

Спортивно-игровая программа «Молодой атлет» разработана для детей в возрасте от 3 до 9 лет. В ее рамках они получают возможность общаться со сверстниками и развиваться эмоционально и физически. Проект создан Специальной Олимпиадой России с целью всестороннего развития способностей и социальных привычек особенных детей.