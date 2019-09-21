Сирийская армия перехватила беспилотник на юго-западе страны

Сирийская армия на юго-западе страны в районе Джебаль Аш-Шейх, на севере провинции Кунейтра, перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), содержащий кассетные бомбы. Об этом 21 сентября сообщает САНА.

По информации агентства, компетентные органы демонтировали сбитый беспилотник. В процессе саперы обнаружили кассетные бомбы, начиненные взрывчатым веществом С-4 (си-фор) для усиления мощности взрыва.

Кроме того, отмечается, что в этот же день на юге провинции сирийские спецслужбы обнаружили склад террористов. «Среди найденного — автоматическое оружие с боеприпасами, гранаты для РПГ, средние пулеметы, «начинка» для самодельных снарядов, аппаратура спутниковой связи, продукты питания и медикаменты, произведенные в Израиле, а также автомобили с израильскими номерами», — приводит агентство слова военного источника.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействию иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР.

24 августа ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска.

Иранские военные находятся в Сирии практически с начала военного конфликта в арабской республике. В Тегеране отмечали, что страна осуществляет военное присутствие в САР по приглашению Дамаска и продолжит это делать «пока терроризм есть и правительство Сирии будет этого хотеть».