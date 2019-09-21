Экономист оценил расчет «Нафтогазом» цен транзита газа из РФ в Европу

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что Киев предлагает только те варианты, которые его устраивают. Так он прокомментировал в беседе с RT расчет компанией «Нафтогаз» тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.

«Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию. Скорее всего, это только первый шаг, и заявление со стороны «Нафтогаза» — попытка сделать вид, что они идут навстречу. Возможно, в будущем появятся более реальные цифры», — отметил Дудчак.

По его словам, «Нафтогаз» не готов искать оптимальные для обеих сторон способы решения проблем.

Ранее 21 сентября сообщалось, что «Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет.

По данным компании, с 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии (ЕК) об условиях использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» 1 января 2020 года.

В ходе встречи глава Минэнерго России Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.