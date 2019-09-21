В Париже задержали 90 человек на акции «желтых жилетов»

Полиция Парижа задержала 90 человек в ходе манифестаций «желтых жилетов». Об этом сообщается в субботу, 21 сентября, на странице ведомства в Twitter.

«В настоящее время правоохранители задержали 90 человек в Париже», — указано в сообщении.

Кроме того, полиция уже несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала. Манифестанты вступали в словесные перепалки с правоохранителями, информирует BFM.

Участие в несогласованной акции принимают несколько сотен человек. Отмечается, что символ протеста — желтые жилеты — принесли немногие, опасаясь задержания силами правопорядка. Известно, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа, наибольшее количество протестующих собралось возле вокзала Сен-Лазар.

Лозунгом протестующих являются слова «мы здесь для рабочего народа и для лучшей жизни» и другие.

За безопасностью во французской столице в субботу, 21 сентября, следят 7,5 тыс. полицейских и жандармов. С раннего утра стражи порядка досматривают прохожих на улицах, проверяя содержимое их сумок и рюкзаков на наличие касок, масок и запрещенных опасных предметов, которые протестующие могут использовать при беспорядках.

«Желтые жилеты» проводят протестные акции каждую субботу с ноября 2018 года в разных городах Франции. Наиболее массовые протесты проходят в Париже. Зачастую акции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Манифестации начались из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала протестанты требовали остановить рост цен и налогов, но со временем они начали выражать недовольство политикой правительства и президента Эммануэля Макрона. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.