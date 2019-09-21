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Украина внедрит американскую модель охраны на участке границы

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Фото: TAСС/Zuma/Vyacheslav Madiyevskyy
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Украина внедрит американскую модель охраны на одном из участков государственной границы, сообщил глава госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко на своей странице в Facebook.

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«На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США», — написал Дейнеко.

Он отметил, что сейчас делегация офицеров госпогранслужбы Украины находится с рабочим визитом в США. По его словам, украинские пограничники уже изучили особенности работы американской погранслужбы на одном из сложнейших ее участков — границе с Мексикой.

«Выражаю благодарность правительству Соединенных Штатов и американским коллегам, которые являются нашими надежными партнерами», — заключил он.

Ранее 21 сентября бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома завил журналистам, что президент США Дональд Трамп считает бессмысленными действия Вашингтона на Украине.

«Позиция президента заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?» — сказал собеседник The Washington Post.

20 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты выделят еще $250 млн на военную помощь Украине. Такое решение приняла палата представителей конгресса США.

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