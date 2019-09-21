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Росгвардия начала проверку после суицидов сотрудников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — цитирует Грибакина ТАСС.

Данные о суицидах ранее появились в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». Отмечалось, что оба инцидента произошли 20 сентября.

28 июня сообщалось, что сотрудник Росгвардии покончил с собой в Москве. Тогда мужчина находился в отпуске.

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