В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков и скрещиванием их с собаками. Об этом 20 сентября сообщает Yle.

Данная деятельность в стране запрещена. По информации издания, дело расследуется по нескольким статьям уголовного кодекса Финляндии — «нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «нарушение законов об охране природы» и «контрабанда животных».

Главной подозреваемой по делу является хозяйка фермы, занимавшаяся скрещиванием собак и волков. Она была арестована уездным судом Хельсинки. Всего же по делу проходят восемь человек.

По предварительным данным следствия, незаконно ввозили волков из России. В ходе обысков в городе Ориматтила два волка были найдены запертыми без воды и еды в сауне у подруги женщины. В городе Карккила нашли животное, которое, по результатам анализов, оказалось чистопородным североевропейским волком. А в общине Лоппи было обнаружено 64 собаки, а также кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и пищи.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило волкособов с 1 июня 2019 года. Однако, согласно закону, тех волкособов, которых завели в доме до 1 июня, можно содержать до конца их жизни.

В июле стало известно о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. В этот список вошел гибрид волка и собаки — волкособ. Кроме того, опасными породами были признаны aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг, бразильский бульдoг, булли куттa, бульдoг aлапахский чистокровный (oттo), бандoг, гуль дoг, питбульмacтиф, северoкавказская собака, а также возможные помеси этих пород.