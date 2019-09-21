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СМИ сообщили о массовой драке на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В районе Царицыно на юге Москвы произошла массовая драка. По словам очевидцев, в потасовке участвует около 15 человек, сообщает телеканала РЕН ТВ в субботу, 21 сентября.

Журналисты отмечают, что пока никаких сведений о травмах не поступало. О причинах инцидента также не сообщается.

В пресс-службе столичной полиции данные пока не подтвердили.

17 сентября очевидцы сообщили о массовой драке, которая произошла в Санкт-Петербурге на Сенном мосту. Позже в Сети появилось видео инцидента.

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