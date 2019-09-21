Появилось видео стрельб «Солнцепека» и «Змея Горыныча»

В Сети появились видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и реактивных установок разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Кадры были сняты на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области.

Как отмечает телеканал «Звезда», реактивная установка «Змей Горыныч» была создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя. На кадрах видно, как установки совершают выстрелы одна за другой.

При этом главной задачей системы «Солнцепек» является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Стрельбы проводились 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами термобарического действия по целям, которые находились на удалении от трех до пяти километров. В итоге общая площадь поражения составила около шести гектаров.

В пятницу, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской облаcти для наблюдения за основным этапом учений «Центр-2019». В них участвует более 120 тыс. военнослужащих из восьми стpан, в числе которых Россия, Китай, Пакистан, Киргизия и Индия.