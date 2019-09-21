Прямой эфир

Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области

0
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Бобровском Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма. В здании горит кровля на площади около 500 кв. м, сообщает в субботу, 21 сентября, телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что тушение пожара осложнено отсутствием источников воды в районе. Воду везут из реки, расположенной в 3 км от цеха. Всего в тушении пожара задействовали десять единиц пожарно-спасательной техники.

Других подробностей пока не сообщается.

19 сентября крупный пожар на площади 300 кв. м произошел в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном. Весь персонал и посетителей удалось оперативно эвакуировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа предварительная причина пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке
В Грозном потушили пожар в торгово-развлекательном центре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019