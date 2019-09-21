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Синоптики рассказали о погоде 21 сентября в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода и 11 градусов тепла ожидаются в Москве днем, в субботу, 21 сентября, сообщили синоптики на сайте Гидрометцентра России.

При этом в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки в плюс 3 градуса.

Отмечается, что в области дневная температура составит от 7 до 12 градусов, ночью же температурные показатели могут достигнуть ноля.

Кроме того, не исключены небольшие осадки в Москве и области.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец что с 23 по 27 сентября, в Москве ожидается новая волна бабьего лета. В этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды.

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