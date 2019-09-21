В Аргентине восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Восемь пассажиров и один член экипажа самолета аргентинской авиакомпании Aerolíneas Argentinas пострадали из-за сильной турбулентности. Об этом 20 сентября сообщило агентство Tеlam.
Отмечается, что самолет, направлявшийся из американского города Майами в Буэнос-Айрес, попал в зону турбулентности, пролетая над Андами.
«Когда самолет приземлился, восьми пассажирам была оказана медицинская помощь в аэропорту», — отметили в авиакомпании.
Всего на борту находился 251 пассажир.
10 сентября стало известно, что самолет, следовавший из итальянского города Ламеция-Терме в немецкий Берлин, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего, по разным данным, пострадали от шести до восьми пассажиров.