Депутат рады заявил об убийстве Украины новыми властями

Новый бюджет, предложенный кабмином Украины, приведет к социальной катастрофе и убийству государства, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, бюджет предусматривает увеличение расходов на содержание президента и его администрации, а также доплату кинематографам, снимающим фильмы антироссийской направленности. При этом траты на медицину и социальную сферу в целом хотят снизить.

«В раду внесли бюджет шизофреников — иначе его не назвать! <…> Власть ничего не собирается делать для людей. Бюджет хуже бюджета Гройсмана и даже хуже, чем у Яценюка. То есть это бюджет сознательного убийства государства, и теперь эту бригаду под названием «власть» можно называть «ликвидационная комиссия Украины», — цитирует Рабиновича NewsOne.

Нардеп отметил, что новые власти страны не выполняют данных ранее обещаний.

В августе Рабинович раскритиковал сокращение полномочий комитета по свободе слова на Украине.