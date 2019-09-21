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Американскую компанию обвинили в умышленном заражении чумой украинских свиней

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Фото: РИА Новости/Артём Коренюк
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Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил, что за вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на Украине стоит американская компания Cargill, пишет «ПолитНавигатор».

По его словам, власти страны в официальной статистике скрывают масштабы эпидемии, а больных животных направляют на убой и переработку для потребления внутри Украины.

Причиной вспышки чумы свиней Шабовта называет биодобавки, которые американское предприятие поставляет украинским аграриям.

«Зачем это — очевидно. Уменьшая поголовье, которого и так уже всё меньше по экономическим обстоятельствам, снижают потребность в зерновых культурах на внутреннем рынке. Искусственно уменьшается сбыт продукции на внутреннем рынке», — заявил Шабовта.

Эксперт указал, что подобный пример свидетельствует о коррумпированности аграрной промышленности на Украине и высоком уровне вмешательства иностранных корпораций.

В августе сообщалось, что в Одесской области введен карантин из-за заболевших африканской чумой свиней. Трупы шести больных животных были обнаружены на берегу Дуная.

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