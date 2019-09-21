Американскую компанию обвинили в умышленном заражении чумой украинских свиней

Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил, что за вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на Украине стоит американская компания Cargill, пишет «ПолитНавигатор».

По его словам, власти страны в официальной статистике скрывают масштабы эпидемии, а больных животных направляют на убой и переработку для потребления внутри Украины.

Причиной вспышки чумы свиней Шабовта называет биодобавки, которые американское предприятие поставляет украинским аграриям.

«Зачем это — очевидно. Уменьшая поголовье, которого и так уже всё меньше по экономическим обстоятельствам, снижают потребность в зерновых культурах на внутреннем рынке. Искусственно уменьшается сбыт продукции на внутреннем рынке», — заявил Шабовта.

Эксперт указал, что подобный пример свидетельствует о коррумпированности аграрной промышленности на Украине и высоком уровне вмешательства иностранных корпораций.

В августе сообщалось, что в Одесской области введен карантин из-за заболевших африканской чумой свиней. Трупы шести больных животных были обнаружены на берегу Дуная.