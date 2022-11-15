Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 21 сентября

21 сентября православные верующие отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Особенности праздника — в материале «Известияй».

История и значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Наместник Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге Игумен Варнава рассказал «Известиям», что рождение Божией Матери означает для человечества его спасение, которое произойдет через воплощение.

«Это событие (рождение Марии) Бог очень долго готовил. Должен был появиться чистейший сосуд, в котором должен был воплотиться Сын Божий <...> Ей предстояла важнейшая миссия за всю историю — невероятное событие — воплощение Бога на земле в виде человека. Поэтому и ее рождество исстрадавшееся человечество ждало очень долго», — рассказал священнослужитель.

В те времена в Израиле считалось позорным, если в семье не было детей. Родители Марии — Иоаким и Анна — были праведниками, однако из-за бесплодности считалось, что в их семье есть тайные грехи, либо проклятье на роде.

«Им было так тяжело что они бесплодные, а ведь это был благочестивый род. Иоаким и Анна уже были на грани отчаяния, но они не потеряли веры. Оказывается, таким образом Господь их испытывал. Они должны были быть достойны того, чтобы воспитать Божию Матерь», — подчеркнул наместник монастыря, добавив, что рождение ребенка стало огромной радостью для ее родителей.

Рождение Пресвятой Богородицы от почти бесплодных родителей — это образ исстрадавшегося человечества, которое ждет прихода Спасителя на эту землю, не теряя веры и надежды, отметил игумен Варнава.

«Рождество Богородицы — событие величайшее, поэтому и праздник очень значительный и очень любимый в народе. Потому что всё, что связано с Богородицей, окрашивается в народе любовью», — объяснил он.

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы

Игумен Варнава обратил внимание, что Рождество Богородицы — первый праздник в богослужебном календаре, который начинается 1 сентября по старому стилю.

В этот день верующие стараются быть в церкви, исповедоваться и причаститься.

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября, когда нет поста, но, если праздник выпадает на среду или пятницу (постные дни), верующим разрешается есть рыбу. В народе также было принято устраивать гуляния и ходить в гости.

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Согласно примете, хорошая погода 21 сентября предвещает теплую осень, похолодание и дожди — большой урожай зерновых. Если же в этот день выпадет снег, то зима будет теплой.

Дурной приметой считалось заниматься в Рождество Пресвятой Богородицы тяжелым физическим трудом, а также уборкой и рукоделием. Плохим знаком было поссориться в этот день.

При этом православные традиционно пекли 21 сентября хлеб. Однако резать его было нельзя, поскольку буханка символизирует тело Бога.

В нашем отдельном материале рассказывается, когда родительские субботы в 2023 году.