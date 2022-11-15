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Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 21 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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21 сентября православные верующие отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Особенности праздника — в материале «Известияй».

История и значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Наместник Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге Игумен Варнава рассказал «Известиям», что рождение Божией Матери означает для человечества его спасение, которое произойдет через воплощение.

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«Это событие (рождение Марии) Бог очень долго готовил. Должен был появиться чистейший сосуд, в котором должен был воплотиться Сын Божий <...> Ей предстояла важнейшая миссия за всю историю — невероятное событие — воплощение Бога на земле в виде человека. Поэтому и ее рождество исстрадавшееся человечество ждало очень долго», — рассказал священнослужитель.

В те времена в Израиле считалось позорным, если в семье не было детей. Родители Марии — Иоаким и Анна — были праведниками, однако из-за бесплодности считалось, что в их семье есть тайные грехи, либо проклятье на роде.

«Им было так тяжело что они бесплодные, а ведь это был благочестивый род. Иоаким и Анна уже были на грани отчаяния, но они не потеряли веры. Оказывается, таким образом Господь их испытывал. Они должны были быть достойны того, чтобы воспитать Божию Матерь», — подчеркнул наместник монастыря, добавив, что рождение ребенка стало огромной радостью для ее родителей.

Рождение Пресвятой Богородицы от почти бесплодных родителей — это образ исстрадавшегося человечества, которое ждет прихода Спасителя на эту землю, не теряя веры и надежды, отметил игумен Варнава.

«Рождество Богородицы — событие величайшее, поэтому и праздник очень значительный и очень любимый в народе. Потому что всё, что связано с Богородицей, окрашивается в народе любовью», — объяснил он.

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы

Игумен Варнава обратил внимание, что Рождество Богородицы — первый праздник в богослужебном календаре, который начинается 1 сентября по старому стилю.

В этот день верующие стараются быть в церкви, исповедоваться и причаститься.

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Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября, когда нет поста, но, если праздник выпадает на среду или пятницу (постные дни), верующим разрешается есть рыбу. В народе также было принято устраивать гуляния и ходить в гости.

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Согласно примете, хорошая погода 21 сентября предвещает теплую осень, похолодание и дожди — большой урожай зерновых. Если же в этот день выпадет снег, то зима будет теплой.

Дурной приметой считалось заниматься в Рождество Пресвятой Богородицы тяжелым физическим трудом, а также уборкой и рукоделием. Плохим знаком было поссориться в этот день.

При этом православные традиционно пекли 21 сентября хлеб. Однако резать его было нельзя, поскольку буханка символизирует тело Бога.

В нашем отдельном материале рассказывается, когда родительские субботы в 2023 году.

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