Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых — главных и почитаемых праздников, относящихся к земной жизни Иисуса Христа.

Согласно Библии, Дева Мария родилась в городе Назарете и воспитывалась в благочестии и чистоте при храме, а затем была удостоена стать матерью Иисуса.

В храмах в день ее рождения совершают торжественные молебны. Священники облачаются в одежды голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике, пишет ТАСС.

14 сентября сообщалось, что Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви. По словам патриарха, воссоединение закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом.