Прямой эфир

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Православные христиане 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых — главных и почитаемых праздников, относящихся к земной жизни Иисуса Христа.

Согласно Библии, Дева Мария родилась в городе Назарете и воспитывалась в благочестии и чистоте при храме, а затем была удостоена стать матерью Иисуса.

В храмах в день ее рождения совершают торжественные молебны. Священники облачаются в одежды голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике, пишет ТАСС.

14 сентября сообщалось, что Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви. По словам патриарха, воссоединение закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путину и Моди подарили православные и буддистские четки на ВЭФ
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019