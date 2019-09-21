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Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста в стране. Информацию об этом распространил сайт главы государства в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что указ содержит меры, направленные на стимуляцию развития регионов, в частности Карпат, повышению социальных стандартов и предотвращения коррупции.

7 августа сообщалось, что Зеленский ожидает роста экономики страны на уровне 5–7% в ближайшие годы. При этом общие объемы промышленного производства на Украине в первом полугодии 2019 года составили лишь 81,8% от объемов за аналогичный период 2013-го.

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