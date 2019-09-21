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Появилось видео стрельбы захватившего мост в Киеве по дрону полиции

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Фото: скриншот с видео
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Видео, где Алексей Белько, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, сбивает дрон полиции метким выстрелом, появилось в Сети. Его разместил в своем Facebook-аккаунте директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

На видео попали кадры с самого дрона и с камеры видеонаблюдения, которая установлена на левом берегу Днепра около моста. На видео Белько из дробовика с третьего выстрела сбивает беспилотник полицейских.

«Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) падает в Днепр сразу после выстрела», — написал Шевченко.

Отмечается, что Белько с 2014 по 2017 год прослужил в АТО (антитеррористическая операция. — Ред.) снайпером.

Белько задержали ранее 18 сентября после угроз взорвать мост Метро в Киеве. По данным СМИ, мужчина пошел на такой шаг из-за измены девушки и пережитого на этой почве потрясения. Правоохранители рассказали журналистам, что перед задержанием мужчина сидел в машине на мосту, размахивал украинским флагом и кричал: «Алена, Алена!»

Как рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко, злоумышленник не выдвигал никаких требований.

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