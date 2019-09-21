Польские магазины обязали отдавать бедным непроданные продукты

Польский сейм принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, пишет Rzeczpospolita.

Затронет мера и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.

Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.

Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.

Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар.

В июне сообщалось, что власти Гамбурга решили разрешить жителям безнаказанно брать еду из мусорных контейнеров. Авторы идеи отметили, что ежегодно в Германии выбрасываются 11 млн тонн пригодной к употреблению пищи, однако забирать ее из мусорок нуждающиеся не могут, так как это считается воровством.