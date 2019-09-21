Во время штурма секретной базы «Зона 51» начались задержания. Трансляция

В американском штате Невада задержали двух человек, которые попытались проникнуть на секретную базу «Зона 51». Об этом 20 сентября сообщило агенство Associated Press.

По словам шерифа округа Линкольн Керри Ли, за день до этого почти две тыс. человек собрались в близлежащих городах на различных фестивалях после призывов к штурму базы и уже более 150 человек направляются к военной базе.

На данный момент у базы собрались 75 человек, которые считают, что на территории объекта находятся инопланетные существа. В свою очередь военные силы предупредили американцев о жестком ответе на попытки проникнуть на территорию базы.

В июле сотни тысяч человек записались в соцсети Facebook на «штурм» военной базы. Это «приглашение» побудило жителей близлежащих городков Рэйчел и Хико организовать проведение фестивалей.

Накануне активисты в преддверии штурма начали вести оттуда онлайн-трансляцию.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни и НЛО. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено. Любые попытки приблизиться к объекту пресекаются очень строго.