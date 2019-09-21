Прямой эфир

Во время штурма секретной базы «Зона 51» начались задержания. Трансляция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Невада задержали двух человек, которые попытались проникнуть на секретную базу «Зона 51». Об этом 20 сентября сообщило агенство Associated Press.

По словам шерифа округа Линкольн Керри Ли, за день до этого почти две тыс. человек собрались в близлежащих городах на различных фестивалях после призывов к штурму базы и уже более 150 человек направляются к военной базе.

На данный момент у базы собрались 75 человек, которые считают, что на территории объекта находятся инопланетные существа. В свою очередь военные силы предупредили американцев о жестком ответе на попытки проникнуть на территорию базы.

В июле сотни тысяч человек записались в соцсети Facebook на «штурм» военной базы. Это «приглашение» побудило жителей близлежащих городков Рэйчел и Хико организовать проведение фестивалей.

Накануне активисты в преддверии штурма начали вести оттуда онлайн-трансляцию.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни и НЛО. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено. Любые попытки приблизиться к объекту пресекаются очень строго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп допустил существование НЛО
В США отправили в тюрьму пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019