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Заместитель госсекретаря США Томпсон заявила об уходе с поста

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Фото: Depositphotos
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Главный специалист Госдепа США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон покидает свой пост. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

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«Нам будет недоставать ее знаний, опыта и лидерских качеств», — говорится в письменном заявлении Помпео, процитированном «РИА Новости».

Отмечается, что Томпсон была главным переговорщиком США по стратегической стабильности на встречах с Россией, в том числе по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Томпсон занимала свой пост с апреля 2018 года. Она участвовала в консультациях с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по стратегической стабильности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

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