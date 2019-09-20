Прямой эфир

Медведчук объяснил смысл «формулы Штайнмайера»

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Формула Штайнмайера» по Донбассу подлежит выполнению, так как является пунктом Минских соглашений, заявил 20 сентября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Увидеть Париж и примирить: саммит «четверки» возможен до конца октября
Обмен между Россией и Украиной показал договороспособность Киева

Он напомнил, что Минские договоренности были утверждены лидерами «нормандской четверки» и Совбезом ООН, и в них указывается, что проведение местных выборов в Донбассе должно быть согласовано с представителями неподконтрольных Киеву территорий.

«В этом законе, как и в действиях (а контролировать их будут ОБСЕ и другие структуры), необходимо предусмотреть всё то, что может сегодня обеспечить вот тот избирательный процесс», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, являющемся ныне президентом ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

В Киеве 17 сентября заявили, что не имеют особых возражений по данному документу, однако полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона сорвала договоренности «нормандской четверки», отказавшись подписывать «формулу Штайнмайера».

В Киеве произошедшее назвали недоразумением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера»
В Киеве заявили о рисках «формулы Штайнмайера» для Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019