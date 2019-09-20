Медведчук объяснил смысл «формулы Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» по Донбассу подлежит выполнению, так как является пунктом Минских соглашений, заявил 20 сентября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что Минские договоренности были утверждены лидерами «нормандской четверки» и Совбезом ООН, и в них указывается, что проведение местных выборов в Донбассе должно быть согласовано с представителями неподконтрольных Киеву территорий.

«В этом законе, как и в действиях (а контролировать их будут ОБСЕ и другие структуры), необходимо предусмотреть всё то, что может сегодня обеспечить вот тот избирательный процесс», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, являющемся ныне президентом ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

В Киеве 17 сентября заявили, что не имеют особых возражений по данному документу, однако полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона сорвала договоренности «нормандской четверки», отказавшись подписывать «формулу Штайнмайера».

В Киеве произошедшее назвали недоразумением.