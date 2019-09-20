В Тбилиси завершились трехмесячные митинги против власти

Движение «Стыдно» официально заявило о завершении акций протеста в Тбилиси у здания парламента. Кадры последнего из серии митингов транслировались в пятницу, 20 сентября, в эфире грузинского телеканала «Пирвели».

Действия протестантов были направлены против властей, применивших жесткие меры для разгона демонстрантов 20–21 июня. «Когда мы вместе, мы меняем будущее к лучшему», — отметил один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.

Под конец акции участники показали символичные «красные карточки» действующей власти и исполнили гимн Грузии.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. В ходе акций протеста, которые продолжались несколько дней, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.