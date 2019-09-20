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Зариф анонсировал встречу стран – участниц ядерной сделки

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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф анонсировал встречу стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана на полях Генассамблеи ООН, которая состоится 25 сентября. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

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По его словам, у президента Ирана Хасана Роухани запланировано несколько встреч во время визита в ООН, однако представителей США среди них не будет.

«США — это еще не весь мир, у нас запланировано множество встреч», — сказал он.

8 сентября Тегеран заявил о третьем этапе отклонения от условий ядерной сделки. Об этом он проинформировал исполняющего обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ.

О втором шаге Иран объявил 7 июля. Тогда страна начала процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, обозначенных в договоренностях СВПД.

Первый шаг был сделан 8 мая 2019 года. Ранее, в 2018 году, США вышли из соглашения и возобновили санкции в отношении Ирана. В ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что высказал нежелание встречаться с Роухани. По его мнению, иранская сторона не готова к встрече с американскими коллегами.

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