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В администрации Трампа рассказали о его встречах в ходе ГА ООН

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Президент США Дональд Трамп в ходе Генеральной Ассамблеи ООН намерен встретиться с лидерами Украины, Южной Кореи, Великобритании, Японии и еще ряда стран. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили журналистам в администрации США.

Как передает «РИА Новости», официальная программа на Генассамблее у Трампа начнется в понедельник, 23 сентября. Он примет участие в мероприятии по вопросу защиты религиозных свобод. Кроме того, американский лидер встретится с премьер-министрами Пакистана, Сингапура и Новой Зеландии, а также президентами Польши, Египта и Южной Кореи.

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Утром 24 сентября Трамп выступит с трибуны ГА ООН. Затем он встретится с главами правительств Великобритании и Индии, президентом Ирака и генсеком ООН. Помимо этого, во вторник глава государства проведет прием для всех делегаций.

Вечером того же дня президент США обсудит с лидерами стран Западного полушария ситуацию в Венесуэле. Тогда же должны состояться встречи с премьером Японии и президентом Украины.

На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп планирует обсудить важность соблюдения Минских соглашений всеми сторонами. Кроме того, разговор будет идти о возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики и о расширении торговли. Также лидеры побеседуют о продолжении реформирования украинской экономики.

Отдельно на встрече глав США и Украины речь пойдет о попытках Китая «похищать интеллектуальную собственность на Украине», отметили в администрации Трампа.

Ранее в пятницу встречу Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН анонсировал Киев. С визитом в США Зеленский будет находиться 23-26 сентября.

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