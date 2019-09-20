Путин поздравил российских гимнасток с победой в командном турнире на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок Дину и Арину Авериных, а также Екатерину Селезневу с победой в командном турнире на чемпионате мира по художественной гимнастике. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля в пятницу, 20 сентября.

«Российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень, свое мировое лидерство», — говорится в телеграмме.

Путин отметил яркое выступление гимнасток, которые, по его словам, порадовали болельщиков своим мастерством и подарили им незабываемые эмоции. Президент пожелал спортсменкам новых побед и удачи.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что сестры Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

17 сентября дебютантка чемпионата Екатерина Селезнева заработала золотую медаль в упражнении с обручем, опередив фавориток турнира — Дину Аверину и представительницу Израиля Линой Ашрам.