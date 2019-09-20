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Салтыковскую эстакаду в Балашихе откроют в октябре

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Движение транспорта по Салтыковской эстакаде в подмосковной Балашихе откроют менее чем через месяц. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Движение по эстакаде запустят в середине октября, строители этот срок подтверждают», — сказал Юров.

Объект готов на 95%, испытания на объекте проведут в конце сентября, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Салтыковская эстакада поможет разгрузить участок между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Здесь смогут ежедневно проезжать около 30 тыс. автомобилей.

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