Прямой эфир
Сюжет:

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росгидромет дал прогноз на грядущий отопительный сезон с октября по март 2019 — 2020 годов. Отмечается, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%
Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков

Синоптики уточняют, что анализ климатических данных позволяет сделать вывод с вероятностью 67-69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия (с октября по март — Ред.) на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — говорится на сайте Росгидромета.

Отмечается, что на юге Сибири и Дальнего Востока в октябре температура будет ниже нормы. По всей остальной стране синоптики прогнозируют в этом месяце умеренные температурные показатели. Однако в полярных районах они все же превысят норму.

Месяцем средних температур для всех регионов, кроме Северо-Западного федерального округа, где показатель будет ниже нормы, станет январь. На севере Якутии установятся более высокие температуры, отметили в Росгидромете. В Центральном федеральном округе (ЦФО) и на большей части Северо-Западного федерального округа в феврале ожидается более холодная погода, чем в 2019 году.

Ранее в сентябре ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 23 по 27 сентября в Москве ожидается новая волна бабьего лета. По его словам, в этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Москвичам пообещали погодную гипоксию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019