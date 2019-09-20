Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Росгидромет дал прогноз на грядущий отопительный сезон с октября по март 2019 — 2020 годов. Отмечается, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Синоптики уточняют, что анализ климатических данных позволяет сделать вывод с вероятностью 67-69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия (с октября по март — Ред.) на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — говорится на сайте Росгидромета.

Отмечается, что на юге Сибири и Дальнего Востока в октябре температура будет ниже нормы. По всей остальной стране синоптики прогнозируют в этом месяце умеренные температурные показатели. Однако в полярных районах они все же превысят норму.

Месяцем средних температур для всех регионов, кроме Северо-Западного федерального округа, где показатель будет ниже нормы, станет январь. На севере Якутии установятся более высокие температуры, отметили в Росгидромете. В Центральном федеральном округе (ЦФО) и на большей части Северо-Западного федерального округа в феврале ожидается более холодная погода, чем в 2019 году.

Ранее в сентябре ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 23 по 27 сентября в Москве ожидается новая волна бабьего лета. По его словам, в этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды.