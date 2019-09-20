Медицинский поезд посетил 12 поселков Хабаровского края

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» закончил работу в отдаленных поселках Хабаровского края, расположенных вдоль бамовской ветки. В передвижном консультативно-диагностическом центре можно пройти исследование и лечение по различным видам медицинских специальностей, в том числе кардиологии, неврологии, офтальмологии, педиатрии, стоматологии, гинекологии и акушерству, оториноларингологии, урологии, хирургии и ряду других направлений. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник поезда Евгений Бородин, пациенты часто обращались с просьбой привезти аллерголога или гастроэнтеролога.

«Приходится объяснять, что врачей узкой специализации — наперечет, поэтому отправлять их в подобные многодневные поездки не удается», — сказал Бородин.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» объехал 12 станций, все услуги населению оказывались бесплатно. Больше всего обращений было к терапевту, стоматологу, ЛОРу и офтальмологу.