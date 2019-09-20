Сегодня не стало народной артистки СССР Ирины Богачевой. С ее уходом мы лишились не только выдающейся певицы, но и редкого, удивительного человека, притягивавшего всех своей харизмой. Сочетание уникальных природных данных, таланта, закаленного нордического характера, магии голоса, его особого тембра — всё это и позволило Ирине Петровне оставить столь значительный след в искусстве и стать известной во всем мире. У нее были и остаются обожатели, не пропускавшие ни одного спектакля, ни одного концерта. Масштаб человека — вот что было, как мне кажется, залогом феноменального успеха Ирины Богачевой.

Она являет собой целую эпоху в истории Кировского (Мариинского) театра. Ирина Петровна создала потрясающие образы, забыть которые невозможно. Говорю как очевидец, поскольку я с детства ходила в Кировский слушать оперы, и ее героини вошли с тех пор в мою память навсегда. Богачева была артисткой очень широкого диапазона: от холодной Снежной королевы до страстной Кармен, от трепетной Любавы до величественной Амнерис и магической Графини. В этой партии Ирина Петровна блистала до последних дней жизни, демонстрируя великолепную форму, изумительную вокальную и актерскую технику. Выдающиеся композиторы писали музыку с расчетом на дарование Богачевой, среди них и Дмитрий Шостакович, и Валерий Гаврилин.

Об этом не вспоминают в первую очередь, но Ирина Петровна была и изумительной камерной певицей, обладавшей редким чувством ансамбля и умением работать с пианистом. Она активно сотрудничала с Софьей Вакман, прекрасной пианисткой-аккомпаниатором, профессором нашей консерватории.

В жизни Ирина Петровна соотносилась со своими прекрасными сценическими образами. Одна из ключевых ее ролей, в которой она наиболее полно выразила свой характер, — это Екатерина I в опере Андрея Петрова «Петр I». Когда она пела: «Нет больше Марты! Екатерина Первая!» — это было незабываемо! Сама Ирина Петровна была волевой, царственной, по-королевски милостивой, отзывчивой, но, когда это нужно, могла стать и грозной. Она, конечно, плоть от плоти того поколения, которое родилось накануне войны, — несгибаемого, мужественного. Девочкой Ирина Петровна пережила блокаду, и ленинградский ген в ее личности выражался очень заметно: это человеческая цельность, большая внутренняя сила и достоинство.

Богачева окончила Ленинградскую консерваторию и через всю долгую творческую жизнь пронесла совершенно особую вокальную традицию нашего города, конечно, обогатив ее. В этом Ирине Петровне помогло общение с зарубежными коллегами. В молодости она стажировалась в Италии, побеждала на многих престижных конкурсах, блистала на лучших сценах мира. В расцвете карьеры, будучи уже многоопытной певицей, Богачева вернулась в alma mater как преподаватель, вскоре став профессором. Она всегда заботилась о своих учениках — не только об их профессиональном и, что немаловажно, карьерном росте, но и о душевном развитии.

Многие ее ученицы стали великолепными солистками. Это Ольга Бородина, Елена Витман, Наталья Евстафьева из Мариинского театра, Наталья Бирюкова и Мария Литке из Михайловского театра и многие другие, достойно продолжающие ту традицию, к которой приобщила их Ирина Петровна. Занятиям один на один она предпочитала открытые мастер-классы: в консерватории ее ждал полный класс студентов, и она поочередно занималась с каждым в присутствии остальных: начинающий певец должен слушать, как занимаются другие, учась на их ошибках или достижениях. Часто Ирина Петровна — под своим наблюдением — позволяла аспирантам преподавать студентам младших курсов, чтобы передать свои педагогические взгляды.

Ирина Петровна постоянно устраивала всевозможные конкурсы, проекты, спектакли, стараясь поддержать всех своих студентов. Она хотела, чтобы талантливые ребята из других городов приезжали в Петербург и смогли здесь остаться. Можно вспомнить большой проект в Юсуповском дворце, где ученики Богачевой исполняли раритетные оперы. Ее чудесный класс был похож на большую дружную семью.

А если говорить о семье Ирины Богачевой в привычном нам понимании, то она закономерно была связана с музыкой, потому что вне музыки Ирина Петровна жить не могла. Она, ее супруг, выдающийся режиссер музыкального театра Станислав Леонович Гаудасинский, их дочь, прекрасная пианистка Елена Станиславовна Гаудасинская, работали вместе, думаю, влияя друг на друга. Ирина Петровна, которая пела в спектаклях супруга, конечно же, была для него источником вдохновения и, с другой стороны, не могла не впитать взгляды этого самобытного режиссера. А вместе с дочерью она сделала огромное количество концертных программ. Сложился очень хороший дуэт. Профессор нашей консерватории Ирина Тайманова сняла на легендарном ленинградском телевидении фильм «Любовь и жизнь женщины», где Ирина Петровна поет, а Елена Станиславовна аккомпанирует и даже появляется в образе своей мамы в молодости.

Как бы торжественно это ни прозвучало, но и наш город, и вся страна потеряли один из столпов своей культуры, певицу, во многом олицетворявшую русское вокальное искусство. Тот факт, что Ирина Богачева была почетным гражданином Петербурга, говорит об очень многом: не так уж часто человек из музыкального мира бывает отмечен этим званием. Она в каком-то смысле была живым символом Петербурга. Принося глубокие соболезнования близким Ирины Петровны, хочется сказать, что она тем не менее продолжает жить в своих учениках.

Автор — заслуженная артистка России, певица, профессор, кандидат искусствоведения, декан вокально-режиссерского факультета и заведующая кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова