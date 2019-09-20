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Застреливший сотрудников спецсвязи в Брянске похитил более 7 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег в Брянске, похитил более 7 млн рублей. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в этот же день Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании подозреваемого в двойном убийстве. В ведомстве уточнили, что 31-летнего мужчину уже допросили и он дал признательные показания.

Органы предварительного следствия будут ходатайствовать о заключении задержанного под стражу, сообщили в управлении СКР по Брянской области.

Сотрудники спецсвязи были застрелены в ночь на 20 сентября на вокзале Брянск-Орловский. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник поджег помещение, где дежурили двое мужчин.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство»), 162 («Разбой»), 30 и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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