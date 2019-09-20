Универсальный спортивный комплекс строят в Карелии

Министр строительства Карелии Александр Ломако побывал на строительной площадке, где ведется реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в Ялгубе на берегу Онежского озера.

Новый комплекс под Петрозаводском будет предназначен для проведения спортивных соревнований, тренировок и индивидуальных занятий спортом, пишет ИА «Карелinform». В настоящее время строительство находится на этапе завершения железобетонных работ по устройству подпорных стен гостиницы и центрального спортивного зала, параллельно ведется монтаж металлоконструкций гостиницы.

«Подрядчик справился с непростой задачей. Здесь очень сложные грунты, но, тем не менее, основная фундаментная плита под здание гостиницы на сегодняшний день уложена», - сказал Александр Ломако.