Прямой эфир

Гала-концерт фестиваля «100 городов России» пройдет в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гала-концерт XI всероссийского инновационного фестиваля – конкурса детско-юношеского и молодежного творчества «100 городов России» пройдёт 21 сентября в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (Севастополь). В нём выступят одаренные ребята с ограниченными возможностями из Крыма и Якутии, Московской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей.

Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», фестиваль является творческим пространством для талантливых детей и творческой молодежи разных регионов РФ, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, из детских домов и коррекционных школ.

За 11 лет существования мероприятия в нем приняли участие более 250 тыс. человек из разных уголков России, в том числе из сельских поселений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тыс. человек
Десять склепов обнаружили на территории Херсонеса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019