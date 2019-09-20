Гала-концерт фестиваля «100 городов России» пройдет в Севастополе

Гала-концерт XI всероссийского инновационного фестиваля – конкурса детско-юношеского и молодежного творчества «100 городов России» пройдёт 21 сентября в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (Севастополь). В нём выступят одаренные ребята с ограниченными возможностями из Крыма и Якутии, Московской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей.

Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», фестиваль является творческим пространством для талантливых детей и творческой молодежи разных регионов РФ, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, из детских домов и коррекционных школ.

За 11 лет существования мероприятия в нем приняли участие более 250 тыс. человек из разных уголков России, в том числе из сельских поселений.