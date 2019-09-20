МИД призвал США не нарушать ДНЯО

США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщается в распространенном комментарии МИД России в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями.

«Настоятельно призываем США и их союзников прекратить нарушения этого ключевого международного договора, обеспечить возврат американских ядерных вооружений на национальную территорию США и ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других членов НАТО», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что привлечение неядерных стран к миссиям с ядерными вооружениями является грубейшим нарушением ДНЯО. Авторы комментария призвали США полностью отказаться от практики проведения учений с применением ядерного оружия с участием неядерных государств.

В мае директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о том, что европейские страны, позволяя Вашингтону размещать ядерное вооружение, подвергают себя опасности и ядерной катастрофе, при этом закрывают глаза на происходящее. По его словам, в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств.