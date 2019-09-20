В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция художника Никаса Сафронова

25 сентября в 17:00 состоится пресс-конференция Никаса Сафронова, посвященная выставке художника «Иные миры».

С 20 сентября по 19 января 2020 года в Государственном центральном музее современной истории России проходит грандиозная выставка Никаса Сафронова «Иные миры».

Никас Сафронов — один из самых известных российских живописцев нашего времени. На выставке он впервые представил свои работы не только в классическом исполнении на холстах, но и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.



«Иные миры» познакомят зрителя с различными периодами творчества художника — всего будет представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года, в том числе произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле dream vision.

На пресс-конференции Никас Сафронов расскажет о том, как родилась идея выставки, в чем ее уникальность, что ждет гостей и посетителей.

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