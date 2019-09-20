Медведев назвал глупым план США по прорыву ПВО Калининграда

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал глупым заявление американского военачальника о планах преодоления системы противовоздушной обороны Калининградской области. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости».

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами», — приводит агентство слова премьера.

Медведев напомнил о недавних взрывах на территории нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии, когда эти объекты были поражены, несмотря на наличие американских систем противоракетной обороны Patriot.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», — сказал глава российского правительства.

17 сентября издание Breaking Defense опубликовало статью, в которой приводится заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о наличии в США плана по преодолению противовоздушной обороны России в Калининграде. Как отметил сам журнал, расположение Калининграда, а также его военное оснащение несут реальную угрозу НАТО и вынуждают американских военных наращивать силы.

18 сентября госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию с НПЗ в Саудовской Аравии, заявив, что системы ПВО во всем мире работают «с переменным успехом».

14 сентября по двум саудовским нефтяным объектам компании Saudi Aramco был нанесен удар. Согласно заявлению минобороны королевства, удар осуществлялся с помощью семи крылатых ракет и 18 беспилотников. Саудовская Аравия после атаки сократила добычу нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Арабская коалиция и США обвинили в произошедшем Иран. Тегеран категорически отверг обвинения, отметив недостаточность доказательства. При этом ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы движения «Ансар Алла».