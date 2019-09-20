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Деми Мур призналась в групповом сексе с Эштоном Кутчером

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Фото: Global Look Press/Nancy Kaszerman
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Американская актриса Деми Мур рассказала о групповом сексе с участием бывшего мужа Эштона Кутчера в своих мемуарах «Наизнанку». По словам кинозвезды, она соглашалась на это по его просьбе, чтобы показать, что она может быть «классной и веселой».

Мур призналась, что позже она посчитала случившееся ошибкой, передает НСН.

В 2010 году актриса узнала об измене мужа, которую он совершил в их доме. По словам актрисы, самому Кутчеру не было стыдно за произошедшее, поскольку к измене его подтолкнул групповой секс с участием жены, который «размыл границы» брака.

Еще год после этого супруги продолжали жить вместе, но измены Кутчера повторились, и в 2011 году пара решила расстаться.

6 июня портал Jezebel назвал самых бесталанных актеров, несмотря на их популярность. В список из 26 имен вошли такие голливудские звезды, как Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер, Кевин Костнер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Джессика Альба, Марк Уолберг, Эмма Уотсон, Эштон Кутчер и другие.

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